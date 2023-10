Il traghetto Cossyra andato in fiamme fa rotta verso Augusta

Il traghetto Cossyra, nella cui sala macchine è scoppiato un incendio due giorni fa, è stato rimorchiato e sta facendo rotta verso Augusta. Le fiamme sono divampate, nella notte fra venerdì e ieri, mentre l’imbarcazione con a bordo un totale di 177 persone, era a 5 miglia a Sud da Linosa e stava facendo rotta verso Porto Empedocle.

Da stamattina, sulla più grande delle isole Pelagie, è giunta, da Porto Empedocle, la motonave Sansovino che effettuerà il collegamento della mattina. In serata invece verrà utilizzato il traghetto Galaxy il cui noleggio, per la compagnia di trasporti, scadeva ieri. «La Galaxy verrà tenuta in servizio per un mesetto circa» - ha spiegato il sindaco Filippo Mannino - . Non dovrebbero dunque esserci disagi, né disservizi - nonostante la Cossyra vada in cantiere - per i collegamenti marittimi per Lampedusa e Linosa.