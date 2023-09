Picchia e violenta la moglie a Siracusa, arrestato un 36enne

Picchiata e violentata dal marito, senza alcuna pietà. Una storia, una brutta storia, che stavolta arriva da Siracusa, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 36enne, originario dello Sri Lanka, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura della Repubblica al Tribunale di Siracusa.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'extracomunitario è indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale in danno della moglie, una sua connazionale di 33 anni, che in più occasioni è stata picchiata e costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà dal coniuge. Dopo le indagini, l'uomo è stato arrestato e ora si trova al carcere Cavadonna di Siracusa.