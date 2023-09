Noto, cadavere di un pastore ritrovato in un pozzo: potrebbe essere scivolato per salvare una pecora

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri sera a Noto. Il corpo esanime è stato rinvenuto all'interno di un pozzo in contrada Casale nel territorio di Noto.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante il buio nella zona, i pompieri si sono calati per recuperare il cadavere ed effettuare un primo riconoscimento: si tratterebbe di un pastore verosimilmente di origine straniera. Per recuperare il corpo, i vigili del fuoco sono stati impegnati per alcune ore.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un omicidio. Secondo una prima ricostruzione la vittima, ieri pomeriggio, stava portando al pascolo le sue pecore quando una di esse, forse staccandosi dal gregge, è precipitata in fondo al pozzo. Il pastore, nel tentativo di salvarla, potrebbe essere scivolato, cadendo nella cavità profonda circa sette metri.

La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso e nelle prossime ore deciderà se disporre l'autopsia per verificare se tra le cause del decesso ci sono altre ipotesi, a parte l'incidente.