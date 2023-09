Bestiame in una discarica abusiva, otto denunciati a Solarino

I carabinieri a Solarino nel Siracusano hanno denunciato 8 persone accusate, a vario titolo, di illecito smaltimento di rifiuti e detenzione di animali di specie protetta. I militari hanno sequestrato un’area di circa 700 metri quadri, di proprietà di un 66enne e di una 52enne, utilizzata come deposito di rifiuti di vario genere, anche di tipo speciale e pericoloso che, sistematicamente, venivano incendiati.

Sono stati effettuati accertamenti del personale dell’Arpa intervenuto per le verifiche sulla possibile contaminazione delle falde acquifere, mentre i veterinari dell’Asp di Siracusa hanno effettuato verifiche e sequestrato, i capi di bestiame che erano nella discarica. Inoltre il personale del nucleo carabinieri forestali Cites di Catania ha sequestrato 4 esemplari di tartarughe di specie protetta, detenuti dal 66enne senza la prevista documentazione, e ha riscontrato la presenza di 3 tartarughe palustri di specie esotica invasiva. Il proprietario è stato denunciato per violazione amministrativa e per ricettazione e detenzione abusiva di animali di specie protetta.