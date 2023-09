Trovato con quasi 350 dosi fra cocaina, crack e marijuana: diciottenne arrestato a Siracusa

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Siracusa perché trovato in possesso di 167 dosi di cocaina, 136 di crack e 43 di marijuana. È accusato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato in via Santi Amato dagli agenti del commissariato di Ortigia. Il diciottenne è stato posto ai domiciliari.