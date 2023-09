Siracusa, il frigo in cortocircuito scatena un incendio: distrutto l'appartamento di una donna

Notte da incubo per una donna a Siracusa. Il suo appartamento di via Giuseppe Maria Danieli è stato avvolto dalle fiamme in seguito al malfunzionamento di un frigorifero. Le fiamme sono partite improvvisamente dalla cucina e nel giro di pochi minuti si sono diffuse in tutte le stanze dell'abitazione.

La donna è salva per miracolo: era a letto quando è scoppiato il rogo, ma stava per alzarsi per andare in bagno. Si è accorta eppena in tempo di quello che stava accadendo ed è subito uscita dall'appartamento. E' stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma nel frattempo parte del soffitto è crollato.

Sul posto sono anche arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, sotto choc, ma non ferita. Bisognerà ora accertare le condizioni dell'immobile. In base alle prime verifiche, l'elettrodomestico andato in tilt avrebbe provocato un cortocircuito e innescato il rogo, ma le indagini sono in corso.