Carlentini, il rimorchio si stacca da un tir: «Sono vivo per miracolo», dice un automobilista

Incidente a Carlentini questa mattina (20 settembre), intorno alle 8,15, in via Martiri della Resistenza. Un tir ha perso il semirimorchio, finito contro un palo della segnaletica stradale. Il palo è caduto addosso a una Ford Fiesta condotta da un carlentinese di 58 anni, che in quel momento transitava in direzione Lentini, e ha distrutto il vetro del parabrezza. «Per puro miracolo - racconta l'uomo - sono vivo».

Resta ancora da comprendere il motivo per cui il semirimorchio si è staccato dalla motrice. Il camion trasportava rigeneratori industriali. Fortunatamente il semirimorchio non ha investito né persone né altri mezzi.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Carlentini, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini e gli operai del Comune che stanno provvedendo a rimuovere il palo e a spostare il rimorchio: le operazioni hanno provocato rallentamenti al traffico in tutta la zona.