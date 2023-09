Rosolini, perde l'equilibrio e cade dal balcone: grave una donna di 52 anni

Ha perso l'equilibrio ed è precipitata dal balcone della sua abitazione. Una donna di 52 anni è rimasta gravemente ferita a Rosolini, in provincia di Siracusa, dopo avere fatto un volo di quasi cinque metri. E' successo al primo piano di una palazzina di via Massimo D'Azeglio, dove è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118.

L'impatto con il suolo si è rivelato molto violento, le condizioni della donna sono apparse subito gravissime: ha infatti riportato un politrauma e pesanti ferite al volto. Il mezzo di soccorso l'ha quindi trasportata fino all'area in cui è poi giunto l'elisoccorso che ha trasferito la ferita all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica: in base a una prima ricostruzione la donna stava annaffiando le piante, ma si sarebbe sporta troppo al punto da perdere l'equilibrio e cadere. Tutti gli accertamenti sono in corso.