Forzato il portone del municipio a Portopalo di Capo Passero, la denuncia del sindaco

Forzato il portone del municipio a Portopalo di Capo Passero. Un atto intimidatorio denunciato dal sindaco della cittadina, Rachele Rocca, con un messaggio sui social.

"Come abbiamo sempre fatto, continuiamo con il nostro modus operandi, comunicando tutto quello che succede per l'interesse pubblico, alla cittadinanza, con la massima trasparenza. Un episodio increscioso, l’ennesimo.Intorno all’1:30 è stata segnalata la porta d’ingresso del palazzo comunale aperta, con il chiaro sospetto che qualcuno sia entrato, di notte, al Municipio - dice il sindaco -. In un giro di ricognizione serale, è stata notata la presenza di un auto che si è velocemente allontanata non appena si è accorta di essere stata vista in prossimità del comune. Fatto il giro del quartiere ci siamo fermati davanti la porta d’ingresso in attesa dell’arrivo delle forze dell'ordine senza accedere dentro".

Sono stati allertati i carabinieri, e non ci sono danni. Il sindaco ha poi inoltrato una denuncia. "Un atto significativo nel senso, meno che nel contenuto materiale", conclude il primo cittadino.