Detenuti in diretta su TikTok dal carcere di Augusta: sequestrati i cellulari, ma scatta la rivolta

Agenti della polizia penitenziaria e rivolta al carcere di Augusta, in provincia di Siracusa, dopo il sequestro di due cellulari con cui dei detenuti avevano avviato delle dirette su TikTok. E' esplosa nuovamente la violenza all'interno dell'istituto penitenziario: dopo le ispezioni nelle celle i detenuti hanno messo tutto a soqquadro e hanno aggredito i quattro agenti che hanno eseguito i controlli, scattati dopo una segnalazione.

Poi sarebbero stati lanciati oggetti di ogni tipo, alcuni dei quali hanno colpito i poliziotti, al punto che è stato necessario ricorrere alle cure dei medici. Con difficoltà è stata ristabilita la calma, ma sono in corso le indagini per accertare come i detenuti siano entrati in possesso degli smartphone. Intanto il Sippe chiede ancora una volta soluzioni concrete per fermare l'ondata di violenza nelle carceri, sovraffollate e con poco personale.