Siracusa, la grata era fissata male: una quindicenne precipita dentro il canale di scolo

Una ragazza di quindici anni è rimasta ferita ieri a Siracusa dopo essere caduta in una grata che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata fissata in maniera errata. La minorenne stava camminando in via Bartolomeo Cannizzo quando ha messo piede nella grata ed è precipitata, finendo dentro un canale di scolo.

Tanta la paura e corsa in ambulanza all'ospedale Umberto I, dove sono stati applicati alla ragazza sette punti di sutura per una prognosi di quindici giorni. La famiglia ha già annunciato che intende sporgere querela per ricostruire quanto è accaduto e per accertare eventuali responsabilità.