Bagnante rischia di affogare ad Avola per il mare mosso, salvato dalla guardia costiera

Paura questa mattina ad Avola, nelle acque di Gallina. Un uomo si è tuffato in mare nonostante le onde fossero alte e le condizioni lo sconsigliassero vivamente. Il bagnante, incurante del pericolo, ha provato lo stesso, e come prevedibile ha avuto grosse difficoltà a tornare in riva.

Ad un certo punto, con l'uomo chiaramente in difficoltà a chiamare aiuto, è stata chiamata la guardia costiera, con una motovedetta che ha così salvato il bagnante. Non sono state necessarie delle cure mediche in ospedale per un'avventura che, per fortuna, è finita nel migliore dei modi.