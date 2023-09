Scontro tra un'auto e una moto a Rosolini, grave un quarantenne

Incidente tra un'auto e una moto in via Manzoni a Rosolini, in provincia di Siracusa. Lo scontro, avvenuto all'incrocio con via Immacolata, ha coinvolto una Fiat Panda e una motocicletta di grossa cilindrata, una Yamaha. Ad avere la peggio il motociclista, un quarantenne di Sortino.

L'auto stava trainando un altro mezzo, una Lancia Ypsilon, l'impatto si è rivelato molto violento, al punto che l'uomo è stato sbalzato dalla sella. Quando è stato lanciato l'allarme sul psoto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista in ospedale con codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.