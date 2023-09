Auto travolge due ciclisti a Siracusa, trentaquattrenne in prognosi riservata

Due ciclisti feriti di cui uno in prognosi riservata. È questo il bilancio di un grave incidente stradale verificatosi nella prima mattinata lungo la via Elorina, a Siracusa. Dalle prime sommarie informazioni pare che un'automobile mentre transitava lungo questa via abbia urtato due ciclisti stavano percorrendo la carreggiata in direzione centro.

Ad avere la peggio un 34enne ora ricoverato all’Umberto I, in prognosi riservata. Per l'altro ciclista solo qualche contusione e tanto spavento. A Siracusa dopo questo incidente si torna a parlare di sicurezza. In particolare di sicurezza che non c'è lungo la via Elorina. Si tratta di una strada utilizzata da tantissimi ciclisti ma che durante la notte, rimane totalmente al buio.

Ancora vivo il ricordo del tragico incidente costato la vita ad un 60enne, avvenuto quasi due anni fa, nella stessa strada. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Pare, ma ancora occorrono altri accertamenti, che i due ciclisti stessero pedalando al centro della carreggiata quando è avvenuto l’impatto con la vettura.