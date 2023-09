Siracusa, bimba rischia di soffocare al ristorante: salvata da una dipendente

Una serata in famiglia al ristorante poteva finire in tragedia a Siracusa. Una bambina ha infatti rischiato di soffocare per del cibo rimasto in gola, ma in suo soccorso è arrivata una dipendente del locale in viale Teocrito che ha evitato il peggio.

La piccola era a cena con i suoi genitori quando poco dopo l'antipasto ha cominciato a tossire. Il padre ha notato che la figlia era in difficoltà e ha tentato di aiutarla, ma il boccone non andava giù e la bimba non riusciva a respirare. Federica Giacchi, che lavora nel ristorante Olivia, con prontezza a sangue freddo ha effettuato subito la manovra di Heimlich ed è riuscita a liberare le vie aeree. Una vicenda che si è conclusa con il lieto fine e con grande riconoscenza da parte dei genitori alla dipendente che ha salvato la bambina.