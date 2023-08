Pachino, violenza al cimitero: il custode aggredito dal titolare di un'agenzia funebre

Prima la lite e le urla, poi la violenza: è stato colpito con un pugno il custode del cimitero di Pachino, in provincia di Siracusa. A prenderlo di mira il titolare di un'agenzia funebre. L’aggressione sarebbe avvenuta quando il custode ha fatto notare all'uomo il mancato versamento del contributo previsto per i diritti di una sepoltura.

Il custode, una volta colpito, è caduto per terra e si è ferito a un braccio con i vetri della porta d’ingresso del suo ufficio, andata in frantumi durante quei momenti concitati. Si è scatenato il caos ed è stato necessario chiudere il cmaposanto. Sul posto è arrivata la polizia alla quale la vittima, soccorsa dai sanitari del 118, ha raccontato quanto è accaduto. Per il titolare dell'agenzia è scattata la denuncia per violenza e lesioni personali, dovrà rispondere anche di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.