Noto, l’ira del parroco dopo i danni alla scalinata della Cattedrale

Concerti, feste e festini a Noto, in provincia di Siracusa, nell’angolo più barocco della città: è polemica all’indomani del danneggiamento della scalinata della Cattedrale, simbolo della cristianità, che nelle serate d’estate, proprio come un teatro all’aperto, ospita migliaia di persone per gli eventi musicali in cartellone per il tradizionale «Agosto netino».

Ad accendere la miccia, don Maurizio Novello il parroco della parrocchia San Corrado in Cattedrale, dopo l’ultimo episodio registrato all’indomani del concerto di Levante, la cantante che venerdì sera ha fatto registrare il tutto esaurito. Palcoscenico con alle spalle Palazzo Ducezio, sede del Comune, pubblico sistemato lungo l’imponente e monumentale scalinata a tre rampe del massimo tempio religioso della città.

Quale migliore cornice per l’esibizione di un artista? È stato questo lo spazio scenico per i concerti di Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Andrea Morricone e ieri sera, Mannarino. Ma venerdì sera, quando mugugni e lamenti si erano già levati alti per l’utilizzo della scalinata proprio nei giorni precedenti la festa del santo patrono San Corrado - in programma stamani - il danneggiamento di un gradone ha riacceso la polemica. Su Facebook, don Novello ha pubblicato la foto del danno prodotto e un suo secco commento che ha infiammato la discussione.

