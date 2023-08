Noto, uomo colpito da un infarto al ristorante: lo salva un agente

Una donna chiedeva aiuto, lui stava aspettando il turno in un ristorante di Noto, ma non ci ha pensato un attimo e si è avvicinato per darle una mano. Il marito si era accasciato dopo avere accusato un malore, non dava segni di vita. Un agente della polizia municipale di Siracusa, D.M, ha subito prestato soccorso. Si è reso conto che l'uomo era stato colto da un infarto e ha così effettuato un massaggio cardiaco, che in un primo momento non è stato però sufficiente.

Ha così praticato anche la respirazione bocca a bocca, riuscendo a fargli riprendere i sensi. Dopo pochi secondi l'uomo ha ricominciato a respirare, per la gioia della moglie e di tutti coloro che erano presenti nel ristorante in cui si è sfiorata la tragedia. L'agente "eroe" gli ha letteralmente salvato la vita, ma ha subito dopo chiamato il 118 per il trasporto in ospedale e i dovuti accertamenti.