Arrestata per furto la figlia dell'ex Miss Italia siracusana Nadia Bengala

Prima ha rubato alcuni capi di abbigliamento da un grande magazzino di Roma e poi ha colpito con calci e pugni l’addetto alla sicurezza e la responsabile del negozio che avevano tentato di bloccarla. Poi quando sono arrivati i carabinieri è stata arrestata. Lei è Diana Schivardi, 27 anni, figlia dell’ex Miss Italia Nadia Bengala di Siracusa.

Secondo quanto è stato ricostruito, la donna si era impossessata di merce per un valore di oltre 200 euro e aveva strappato le placche antitaccheggio nel tentativo di farla franca. Nel corso dell’udienza di convalida la ventissettenne avrebbe ammesso le sue responsabilità chiedendo scusa per quando accaduto. Il giudice ha convalidato l’arresto e poi l’ha rimessa in libertà.