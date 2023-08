Siracusa, turista georgiano muore sulla spiaggia di Fontane Bianche: era in vacanza con la moglie

Tutti i tentativi di rianimare un anziano turista che si è sentito male in una spiaggia di Siracusa sono andati a vuoto. L'uomo, 74 anni, è morto nell'arenile pieno di bagnanti e sotto lo sguardo della moglie. È stata proprio lei a lanciare il grido di allarme quando stamani il marito si è accasciato sulla spiaggia dopo un malore. Nella spiaggia libera di Fontane Bianche sono arrivati gli operatori del 118 e un medico rianimatore che hanno praticato un lungo massaggio cardiaco. Sul posto è stato chiamato anche l'elisoccorso che è atterrato sulla sabbia con qualche difficoltà. Ma il turista è morto prima di essere condotto in ospedale.

Il 74enne, residente in Georgia, era in vacanza a Siracusa da qualche giorno e aveva deciso di passare con la moglie il ferragosto a mare. L'uomo è stato coperto con un telo termico in attesa della polizia mortuaria. Sul posto sono giunti anche uomini della guardia costiera e alcuni agenti della polizia di stato.