Incidente a Rosolini: auto si ribalta sulla nuova rotatoria e finisce contro un muro, strade chiuse

Auto cappottata sulla strada provinciale Rosolini-Pachino e strade chiuse. È accaduto la scorsa notte: un’auto, una Volkswagen T-Rok, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata all’altezza della rotatoria in contrada Tagliati.

Il conducente, originario di Caltanissetta, stava percorrendo la strada da Pachino verso Rosolini e ha imboccato la nuova rotatoria, dove al momento si stanno effettuando gli ultimi lavori di riammodernamento, finendo la sua corsa contro il muro.

Sul posto, immediatamente, è giunta un'ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Noto. L'automobilista è stato estratto dal lato passeggeri, visto che l'auto si è ribaltata sulla fiancata opposta, ed è stato medicato dai sanitari. Le sue condizioni, fortunatamente, non erano preoccupanti.

I vigili del Fuoco hanno provveduto a rimettere in posizione l’auto e si è dovuto attendere l'arrivo del carroattrezzi per portarla via. In considerazione della posizione in cui è avvenuto l'incidente, la rotatoria, che la momento è ancora priva di illuminazione, è stata chiusa al traffico veicolare per permettere i soccorsi e la rimozione della vettura. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.