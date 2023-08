Lentini, trovato morto l'anziano scomparso con la sua motoape

È stato trovato morto l'anziano scomparso a Lentini lo scorso lunedì. Il corpo di Alessandro Filadelfo, 89 anni, è stato trovato nei pressi di una vecchia scuola. Adesso spetterà agli inquirenti chiarire le circostanze del decesso.

Dell'uomo non si avevano notizie da 4 giorni, quando con la sua motoape si era allontanato da casa. Non aveva detto nulla ai familiari che, non vedendolo rientrare presso la sua abitazione, avevano presentato denuncia di scomparsa al commissariato di Lentini, facendo partire le indagini. Le forze dell'ordine e i volontari hanno cominciato le ricerche.

Gli agenti si erano inizialmente concentrati nei luoghi frequentati dall’anziano, per poi scandagliare tutto il territorio, senza, però, alcun esito fino a ieri sera quando l'89enne è stato trovato morto.