Incidente sulla statale 114 a Lentini, padre e figlio finiscono in ospedale

Incidente sulla strada statale 114 con due feriti, all'altezza di Lentini, in direzione Siracusa. Il sinistro, secondo quanto ricostruito, si è verificato all’ingresso del villaggio Sabbione Fortezza. Lo scontro è avvenuto tra una Yamaha 900 guidata da un uomo di 47 anni di Carlentini che viaggiava con il figlio quindicenne, e una Hyundai Tucson condotta da un uomo di Lentini.

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, la moto stava attraversando la litoranea per immettersi nella corsia opposta in direzione Siracusa quando si sarebbe scontrata con l’autovettura proveniente da Catania. L'impatto è stato molto violento e padre e figlio sono stati stati trasportati in ospedale a Siracusa dagli uomini del 118, ma per fortuna non sono in gravi condizioni.