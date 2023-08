Siracusa, auto travolge una coppia sullo scooter: gravi due giovani

Una giovane coppia è stata travolta da un'auto a Belvedere, frazione a nord di Siracusa. L'impatto si è rivelato violentissimo, i due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella e hanno riportato ferite gravissime.

A lanciare l'allarme alcuni passanti: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l'Infortunistica della polizia municipale, entrambi i giovani sono stati trasportati in ospedale con codice rosso e sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Sono ricoverati in Rianimazione con prognosi riservata. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso.