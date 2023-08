A Marina di Priolo il cucciolo di un delfino spiaggiato

Il cucciolo di un delfino è stato trovato sulla riva della spiaggia di Marina di Priolo, in provincia di Siracusa. Alcuni bagnanti hanno contattato la polziia municipale e la guardia costiera, ma era già morto, sono quindi partite le operazioni per la rimozione della carcassa. Nei giorni scorsi era già successo a Sciacca e a Porto Palo di Menfi, vicino a un noto ristorante.

In entrambi i casi si è trattato di cuccioli, i quali ritorvamenti sono sempre più frequenti lungo le coste italiane. Secondo gli esperti il fenomeno sarebbe provocato dall' inquinamento ambientale e dalla presenza di grosse quantità di plastica in mare, dalla sovrapesca, e dalle reti fantasma, ovvero abbandonate in mare e diventate col tempo trappole mortali per i cetacei.

Nelle foto il delfino spiaggiato a Marina di Priolo e quello trovato a Menfi