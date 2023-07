Siracusa, torna l'incubo incendi: fuoco vicino alla necropoli di Cassibile

Nuovi incendi in Sicilia e in particolare in provincia di Siracusa. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio vicino alla necropoli di Cassibile e si sono diffuse velocemente.

Torna così l'incubo nel Siracusano, tra le aree maggiormente colpite dai roghi negli scorsi giorni, quando si sono registrate temperature superiori ai 47 gradi. In azione i vigili del fuoco, ma la zona in cui si sono sviluppate le fiamme è particolarmente impervia e vasta ed è stato necessario l'intervento di due canadair per ciroscrivere il rogo.