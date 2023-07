Paura a Siracusa: esplosi due colpi di pistola dopo una lite tra vicini

Momenti di paura a Siracusa, in via don Luigi Sturzo, dove sono stati esplosi due colpi di pistola. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme e chiesto l'intervento della polizia.

Gli agenti arrivati sul posto hanno individuato l'abitazione da cui sarebbero stati esplosi i colpi: un uomo avrebbe utilizzato una pistola a salve in seguito a una lite con dei vicini di casa. Per precauzione sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma non ci sono stati feriti. Una vicenda ancora dai contorni da chiarire e su cui sono in corso le indagini.