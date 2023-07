Lotta al randagismo a Solarino: tremila euro in cinque anni a chi adotta un cane

In una stagione in cui il fenomeno del randagismo rischia di dilagare con gli abbandoni dei cani in favore delle vacanze, il Comune di Solarino, nel Siracusano, corre ai ripari e promette un contributo economico di 600 euro l’anno per 5 anni per chi adotta un cane ricoverato al rifugio Snoopy di Siracusa. L’iniziativa è stata deliberata dal consiglio comunale di Solarino, che ha approvato la modifica all’articolo 21 del regolamento sulle adozioni dei randagi.

In passato era previsto uno sconto sulla tari, mentre adesso viene assegnato un sostegno in denaro a tutti coloro i quali non hanno pendenze con il Comune. Se si hanno dei debiti con l’ente, questi verranno scorporati. Ogni cittadino potrà adottare fino a tre cani. “I soggetti non residenti nel territorio di Solarino e non possessori di immobili nello stesso – si legge nella delibera –possono beneficiare di un contributo una tantum per cane di 300 euro all'atto dell'adozione”. E ancora: “A coloro che si assumono l'onere del cane di quartiere, a titolo di rimborso spese, si riconosce una somma pari ad un massimo di 150 euro per solo un anno”.

Le agevolazioni saranno concesse a condizione che il cane adottato sia tenuto in corrette condizioni igienico-sanitarie ed affettive. E chi adotterà l’animale dovrà consentire almeno due controlli annuali della polizia municipale.