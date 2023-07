A Lido di Noto arrivano le tartarughe caretta caretta e torna anche "Carmela"

Sono arrivate di notte, non preoccupandosi della presenza di molti giovani che si trovavano ancora in spiaggia. Due tartarughe caretta caretta hanno deposto le uova a Lido di Noto, nel Siracusano, poi sono tornate in acqua. Uno spettacolo che è stato immortalato con foto e video da chi era presente e che ha riconosciuto "Carmela".

E' stata infatti battezzata così la tartaruga marina che ogni anno arriva sulla spiaggia di Lido di Noto e depone le sue uova quasi sempre nello stesso posto. La zona è stata circoscritta e le uova saranno così protette fino alla schiusa. Una magia già avvenuta sulla spiaggia di San Lorenzo, sempre a Siracusa, dove sono nate quaranta piccole tartarughe caretta caretta che hanno per la prima volta preso il mare.