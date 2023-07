Incendi nel Siracusano, chiusa la strada tra Augusta e Priolo

Roghi nel Siracusano, nella zona Melilli: la strada statale 114 tra Siracusa e Catania è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Augusta e Priolo Gargallo, a causa del fumo che ha invaso le carreggiate. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.

Oggi a Priolo, alle 15, la temperatura rilevata dalla rete è stata di 47,6 gradi.

Incendi a Città Giardino e a Belvedere, zone a nord di Siracusa. Roghi anche in provincia: ad Avola fiamme in uno stabilimento balneare: il personale ha fatto evacuare tutti i bagnanti e nessuno è rimasto ferito.

A Noto, fiamme in un lido e in una villetta: evacuate alcune persone. A Portopalo incendio in prossimità di una casa di riposo per cui è stata necessaria l’evacuazione: disposto il trasferimento degli anziani in una struttura tensostatica. Fuoco anche in contrada Spinazza, a Marzamemi.