Cassibile, il furto dell'escavatore e la fuga in autostrada: bloccato dopo l'inseguimento

Dopo aver rubato un escavatore lo ha caricato insieme a dei complici sul cassone di un camion Iveco, a sua volta rubato in un cantiere dell’autostrada A/19 Catania-Palermo. Il colpo è andato in fumo: un giovane è infatti stato bloccato dalla polizia stradale nel Siracusano ed è stato denunciato.

Si era messo alla guida del mezzo pesante e di fronte all'alt della polizia ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce. A quel punto è partito l'inseguimento, fino allo svincolo di Cassibile dove il ragazzo ha abbandonato il mezzo per darsi alla fuga. Sul camion ha però lasciato il cellulare, poi recuperato dagli agenti che hanno così potuto identificare e rintracciare il giovane. E' stato denunciato per ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I mezzi rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per individuare i complici.