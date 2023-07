Da Catania a Noto per rubare 200 kg di uva: poi l'incidente e un arresto: si cercano i complici

Un incidente ha di fatto sventato il colpo di alcuni malviventi catanesi che si erano recati a Noto per rubare uva. Dopo aver saccheggiato circa 200kg di acini da un vigneto di un'azienda agricola del comune siracusano, i ladri stavano facendo rientro nella città etnea con il carico dentro al cofano. Probabilmente sbilanciata dal peso dell'uva, in una curva la loro auto ha perso aderenza col terreno e si è scontrata violentemente sul guardrail dell'autostrada Siracusa-Catania. Sul posto si è recata la polizia stradale che ha trovato solo il conducente dell'autovettura in quanto i complici si erano dati alla fuga. L'uomo non ha saputo spiegare la provenienza di quel carico ed è stato denunciato in Procura. Il fatto è stato poi collegato al furto che poche ore prima aveva subito l'azienda agricola di Noto.

Si cercano adesso i complici. La polizia stradale sta visionando le videocamere di videosorveglianza presenti sull'autostrada siciliana e ha interrogato il conducente fermato. Intanto l'uva, dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è stata donata ad un istituto religioso del Siracusano.