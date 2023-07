Incidenti tra Pachino e Portopalo e a Bronte: feriti un uomo e una donna

Due incidenti in poche ore nella Sicilia orientale. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Il più brutto si è verificato nel cuore della notte lungo la Sp 21 tra Pachino e Portopalo.

Erano le 2,15 circa quando un'auto, guidata da una donna, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muro ai lati della strada e si è poi ribaltata. La conducente della vettura avrebbe riportato solo lievi ferite, distrutto invece il mezzo.

Altro incidente qualche ore prima a pochi chilometri da Bronte, lungo la Ss 284. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail laterale. L'uomo non avrebbe riportato ferite gravi e nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Randazzo e i vigili del fuoco. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.