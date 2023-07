Ciclomotore si scontra con un trattore, un morto lungo la strada fra Avola e Noto

Un 38enne di origine polacca è deceduto in seguito ad incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale tra Noto e Avola, in provincia di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione il ciclomotore, sul quale si trovava l’uomo, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un trattore che proveniva dalla direzione opposta. Il polacco è stato soccorso da alcuni passanti ma sembra sia morto prima dell’arrivo dei sanitari. Indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze per cercare di capire cosa sia successo.