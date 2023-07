Incidente ad Avola: un ferito nello scontro tra un'auto e uno scooter, è in prognosi riservata

Ancora un grave incidente ad Avola. La scorsa notte, un'automobile, una Nissan, e uno scooter si sono scontrati all’incrocio tra via Cappellini e via Palestro. Un impatto terribile, il cui botto è stato sentito dai residenti che immediatamente hanno allertato il 118. Alcuni sono anche scesi per strada per prestare i primi soccorsi.

Nell'incidente, ad avere la peggio è stato il ragazzo che era alla guida dello scooter. I sanitari giunti sul posto lo hanno soccorso e dopo aver prestato le prime cure lo trasportato in ospedale. Si trova ricoverato in prognosi riservata. È rimasto illeso, invece, il conducente dell’automobile.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente: sia lo scooter che l'automobile sono stati sequestrati. Adesso spetterà ai militari accertare eventuali responsabilità.

Tre settimane fa un altro incidente con feriti, questa volta sulla statale 115. A scontrarsi, quasi all’altezza dello svincolo per l’autostrada, due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Focus. Almeno due le persone rimaste ferite: un giovane avolese, Simone G., e di un altro uomo di nazionalità straniera. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, per uno dei due le condizioni erano gravi.