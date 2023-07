Auto prende fuoco sulla Siracusa-Gela: lunghe code allo svincolo di Noto

Auto in fiamme e lunghe code sulla Siracusa-Gela, nei pressi dell'uscita per Noto. Prima un po' di fumo, poi la vettura si è incendiata. Le persone a bordo hanno fatto in tempo ad abbandonare l'abitacolo prima che il fuoco avvolgesse tutto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e la polizia per tenere a distanza le altre vetture.

Le operazioni hanno rallentato il traffico per ore, provocando circa 8 chilometri di code su quel tratto autostradale, come è possibile vedere dalle foto.