Siracusa, turni notturni per spacciare droga h24: sequestrati 3 chili di coca e 28 di hashish

Sono 16 le persone destinatarie di ordinanza di misura cautelare nell’ambito dell’operazione antidroga condotta questa mattina dalla polizia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e del delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di dieci persone originarie della provincia di Siracusa, oltre che la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dall’abitazione tra le ore 21 e le ore 6 e dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria con riguardo ad altri sei soggetti, di cui 4 del capoluogo aretuseo e due della città di Palermo.

Dalle indagini, coordinate dalla Dda e sviluppate dalla Squadra Mobile di Siracusa tra novembre 2017 e settembre 2021, sarebbe emersa "una fiorente e redditizia piazza di spaccio ubicata a Siracusa, in viale Santa Panagia, collegata ad una vera e propria associazione per delinquere dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti", è spiegato in una nota. Emerso anche che i pusher ruotavano, anche con turni notturni, per garantire agli assuntori la possibilità di acquistare lo stupefacente in qualunque momento della giornata. Nel corso dell’indagine, sono stati sequestrati oltre 3 Kg di cocaina e più di 28 Kg di hashish, oltre a varie quantità di marijuana, pari a un mancato guadagno di oltre un milione di euro.