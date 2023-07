Un giudice in servizio al Tribunale di Catania, E. D. M, 60 anni, residente a Siracusa, è morto dopo essersi gettato dal balcone del suo appartamento, al quinto piano della palazzina in cui viveva. Il magistrato negli scorsi anni, era stato in servizio alla Procura distrettuale antimafia di Catania, occupandosi di inchieste legate alle cosche del Siracusano. La polizia sta effettuando gli accertamenti per capire i motivi del gesto.