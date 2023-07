Carlentini, incidente sul lavoro: morto un 59enne acese schiacciato dal carico del suo camion

È stato travolto dal carico che trasportava Sebastiano Palermo, un uomo di 59 anni di Acireale che oggi pomeriggio ha perso la vita in contrada San Leonardo Sottano, a Carlentini, in provincia di Siracusa. Con il suo tir era giunto in un'azienda agricola. Ha aperto il portellone per scaricare le ringhiere perimetrali che trasportava. Ha sganciato una cinghia che teneva i pesanti oggetti ferrosi e, probabilmente per uno sbilanciamento, le ringhiere gli sono cadute addosso. I titolari dell'azienda agricola hanno chiamato i soccorsi e hanno tentato di aiutare l'uomo liberandolo dal peso che lo schiacciava, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri si sono recati sul luogo della tragedia, in contrada San Leonardello, insieme ai sanitari del 118 che hanno solo constatato il decesso. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di indagine.