Floridia, cade la statua della Madonnina di Fatima: un devoto finisce in ospedale

Incidente a Floridia, dove la statua della Madonnina di Fatima durante il trasferimento dal garage dove viene custodita, all'altarino, è finita per terra, frantumandosi.

Nella cittadina del Siracusano sono in corso i festeggiamenti in onore della Vergine. La statua, in ceramica, è andata distrutta, e ha provocato anche il ferimento di un devoto, che è addirittura stato costretto alle cure al pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa: per lui qualche punto di sutura. I festeggiamenti sono andati avanti e la Madoninna è stata poi sostituta con un'altra, grazie al lavoro del comitato cittadino.