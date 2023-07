Siracusa, scritte minacciose contro un avvocato vicino al tribunale: identificato l'autore

Intimidazione ad un avvocato di Siracusa, con delle scritte minacciose dirette a lui apparse vicino al tribunale. Un uomo con precedenti penali sarebbe già stato identificato come autore del gesto.

“La Sezione di Siracusa di Movimento Forense – si legge in una nota del movimento forense – è vicina all’avvocato Antonio Lo Iacono, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, al quale manifesta la propria solidarietà per il vile gesto che, ad opera di ignobili soggetti, allo stato ignoti, lo ha visto destinatario. La rapida sequenza di atti intimidatori, prima alla Magistratura ed oggi ad un esponente dell’Avvocatura, desta sgomento e seria preoccupazione. Gli autori degli inaccettabili gesti a cui stiamo assistendo, che verranno prontamente individuati ed assicurati alla giustizia, stiano certi che l’avvocato Lo Iacono, l’Avvocatura e la Magistratura continueranno il proprio operato nel solco dei principi cardine delle rispettive professioni, non lasciandosi scalfire da intimidazioni di alcun genere.”