Incidente sul lavoro ad Augusta, muore un operaio di 59 anni

Incidente sul lavoro mortale nella zona industriale del Siracusano. Vittima un 59enne, originario di Catania, impegnato, secondo una prima ricostruzione, in un’operazione di carico e scarico di sabbia da un mezzo all’interno di un’azienda di Augusta. Sembra che l’operaio, per cause da accertare, avrebbe perso l’equilibrio per poi finire a terra. Nell’impatto avrebbe sbattuto la testa. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta delegando le indagini ai carabinieri.