Furto di oggetti liturgici e ostie consacrate in una chiesa di Siracusa: si indaga sulle messe nere

Quali siano i reali motivi del furto non è ancora chiaro. La certezza è che qualcuno ha rubato sia la pisside d'oro, con dentro le ostie consacrate, ma anche altri oggetti religiosi dalla chiesa del quartiere Grottasanta di Siracusa.

I ladri hanno danneggiato il tabernacolo come si vede dalle immagini girate da una parrocchiana. Adesso la polizia, che sta indagando sul caso, sta cercando di risalire ai responsabili.

Ad accorgersi per primo del furto è stato il parroco padre Felice, il quale ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tra le ipotesi anche la possibilità che dietro il furto ci siano satanismo e messe nere. Gli autori del gesto non solo hanno divelto la porticina del tabernacolo portando via la pisside con le ostie consacrate, la teca con l’ostia magna e una piccola teca con le ostie senza glutine, ma hanno rubato anche un crocifisso che si trovava accanto all’altare.