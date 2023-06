Pachino, controlli antidroga nelle palazzine di via Cappellini: un arresto e 4 denunciati

Stamattina a Pachino (Sr) circa 90 carabinieri hanno perquisito le sette palazzine popolari di via Cappellini, al civico 105, alla ricerca di armi e stupefacenti, nell’ambito dei servizi ad «alto impatto» svolti nell’ultimo biennio dal comando provinciale di Siracusa.Nel corso dell’operazione è stata arrestata una donna di 29 anni per detenzione di 35 grammi di hashish e 1.800 euro in banconote. Altre 4 persone sono state denunciate per possesso di cocaina, crack, hashish, metadone, con il sequestro di oltre 500 euro in contanti. Segnalate alla prefettura due persone per uso personale di cocaina e hashish.

Due persone sono state denunciate per porto abusivo di armi e per ricettazione: avevano una pistola a salve priva di tappo rosso, una balestra di fattura estera e due cardellini, specie protetta secondo la Convenzione di Berna. La perquisizione si è estesa anche alle aree comuni delle palazzine, dove sono stati rinvenuti un involucro di cocaina di circa 2 grammi e numerosi candelotti di fuochi d’artificio artigianali già esplosi. Infine, il personale preposto ha verificato gli allacci alla rete elettrica accertando 33 utenze abusive, i cui intestatari sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

L’operazione dei carabinieri di Noto è stata coadiuvata dai colleghi di Augusta e Siracusa, dai Cacciatori di Sicilia e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi (Ct), unitamente a personale del fornitore di energia elettrica.