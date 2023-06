Siracusa, brucia sterpaglie ma il fuoco divampa in due villette: si ustiona cercando di spegnerlo

Aveva deciso di bruciare le sterpaglie, accatastando erbacce ma le fiamme sono diventate alte e non più gestibili e si è propagato in due villette nei pressi di via della Lampreda a Ognina, a Siracusa. Il 49enne ha cercato di domarle ma è rimasto ustionato. Terrore tra gli occupanti delle abitazioni.

Gli agenti della polizia hanno evacuato le due villette adiacenti e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Il 49enne, nel tentativo disperato di spegnere le fiamme, si è ustionato ai piedi e alle braccia. È stato soccorso, medicato e poi denunciato per aver causato con colpa l’incendio.

Le abitazioni hanno riportato ingenti danni anche se, secondo i vigili del fuoco intervenuti, le strutture portanti non sono a rischio.