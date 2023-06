Controlli della polizia a Siracusa: patente ritirata a un 49enne trovato in possesso di hashish

Agenti delle volanti, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti hanno sorpreso, in via Santi Amato, a Siracusa, un uomo di 49 anni, trovato in possesso di 0,80 grammi di hashish. Nella circostanza, all’uomo, segnalato all’autorità amministrativa competente per uso personale di droga, è stata ritirata la patente di guida per trenta giorni. Inoltre, nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti hanno denunciato un uomo di 48 anni per il reato di evasione.