Disagi sulla Siracusa-Catania per un'auto in fiamme, code e rallentamenti

Disagi sull'autostrada Siracusa-Catania, in direzione Catania, all'altezza di Villasmundo. Un Suv bianco è andato in fiamme, per cause ancora da verificare, con l'incendio che è stato spento dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, a provocare il rogo sarebbe stato un guasto al motore dell'auto.

Ci sono dei rallentamenti in direzione della città etnea, con qualche coda e rallentamenti, ma la situazione sembra che stia rientrando. Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia stradale di Catania per dirigere il traffico.