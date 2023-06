Siracusa, sgomberate e demolite le baracche nella piazza di spaccio - IL VIDEO

Rimossi due manufatti in legno, costruiti con materiale di risulta, che occupavano una superficie di 45 metri quadri e con un’altezza di circa 2,5 metri nella piazza di spaccio di via Amato, zona nord di Siracusa. L’operazione della polizia, in collaborazione con il personale del Comune di Siracusa e del Dipartimento veterinario dell’Asp e dell’Enel E-Distribuzione, è scattata alcuni giorni fa. All’interno di una delle costruzioni vi era un monitor Tv alimentato attraverso un allaccio irregolare alla corrente dell’illuminazione pubblica.

I manufatti in legno rimossi costituivano, secondo la polizia, la base logistica per la vendita di sostanza stupefacente: gli spacciatori si posizionavano all’interno organizzandosi con turni per garantire un servizio di vendita di droga anche di notte.

Una delle baracche era stata adibita al ricovero di 41 piccioni viaggiatori. I medici veterinari hanno verificato che i volatili erano registrati ed è stato contattato il titolare per il recupero degli uccelli, anche grazie al coinvolgimento dell’associazione colombofila locale. Rimosse tonnellate di materiale ingombrante (come materassi, servizi sanitari dismessi, lastre d’acciaio, chili di spazzatura gettata indistintamente nei mastelli dell’indifferenziata), ripulendo così l’intera area ed eliminando una vera e propria discarica. Il proprietario è stato denunciato per invasione di terreno pubblico visto che l’area è di proprietà comunale. Il personale dell’Enel ha verificato gli allacci abusivi per la fornitura di energia elettrica in tutte le palazzine. Denunciate 10 persone per furto di energia.