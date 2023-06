Lentini, rissa in piena notte: tre arresti, un quarto uomo è fuggito

Una telefonata al numero emergenze ha fatto scattare l'intervento stanotte di diverse squadre di polizia a Lentini, in provincia di Siracusa.

Gli agenti sono arrivati a sirene spiegate in via Gaeta, intorno all'una di notte, dove quattro persone, tre uomini e una donna, se le stavano dando di santa ragione. Una rissa scoppiata per motivi al momento non resi pubblici ma che sono al vaglio degli inquirenti.

Tre di loro, tutti noti alle forze dell'ordine, sono stati bloccati e si trovano adesso preventivamente agli arresti domiciliari con le accuse di rissa aggravata e resistenza al pubblico ufficiale. Sono un uomo di 47 anni, un altro di 26 e una donna di 49 anni. Dopo che la polizia ha sedato la lite, con non poche difficoltà, li ha condotti al pronto soccorso per medicare le ferite. Un quarto individuo è invece riuscito a fuggire ed è adesso ricercato dalla polizia.

