Un ventenne è stato ferito a colpi di pistola in contrada Tre Colli, a Pachino, nel Siracusano. Non è chiaro se sia stata solo un’intimidazione o se l’autore abbia sparato per uccidere.

Immediato il trasferimento all’ospedale Di Maria di Avola.

I carabinieri indagano sull’episodio.

© Riproduzione riservata